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Endonezya’da hayvan pazarında yangın çıktı

Endonezya’nın başkenti Jakarta’daki bir hayvan pazarında yangın çıktı.

Asayiş 08.04.2021, 17:27
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Endonezya’da hayvan pazarında yangın çıktı

Endonezya’nın başkenti Jakarta’daki bir hayvan pazarında yangın çıktı.

Endonezya’nın başkenti Jakarta’daki Tanah Abang bölgesinde bir hayvan pazarında yangın çıktı. Pazara yakınındaki bir evde yaşanan elektrik arızası nedeniyle çıkan yangın pazara sıçradı. Satıcılar ve alışveriş yapanlar alevler sıçrayınca bölgeden uzaklaştı. Olayda yaralı ve yada can kaybı yaşanmazken pazarda büyük hasar meydana geldi. Hayvan pazarındaki 150 inek ve 14 keçinin kurtarıldığı belirtildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.
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hafif yağmur