Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü

Endonezya’nın başkenti Jakarta yakınlarındaki bir hapishanede çıkan yangın sonucu 41 mahkum hayatını kaybetti.

Endonezya’nın başkenti Jakarta yakınlarındaki yaklaşık 2 bin mahkumun bulunduğu Tangerang Hapishanesi’nde yangın çıktı. Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakanı Yasonna Laoly yaptığı açıklamada, uyuşturucu suçlarından hüküm giyenlerin kaldığı C blokta yerel saatle 01.45 civarında çıkan yangında 41 mahkumun hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerden birinin Güney Afrika, birinin de Portekiz vatandaşı olduğunu aktaran Bakan Laoly, hapishanede kapasitenin üzerinde mahkumun tutulduğu yönündeki bilgileri de doğruladı. Yangın sırasında hücrelerin kilitli olduğunu, alevlerin yayıldığı sırada bazı kapıların açılamadığını ifade eden Bakan Laoly, "Yangının nedenlerini araştırmak için ilgili makamlarla birlikte çalışıyoruz ve elbette bunun gibi ciddi felaketlerin bir daha yaşanmaması için tedbirler alacağız" dedi. Bakanlığın Cezaevi Dairesi Sözcüsü Rika Aprianti de 40 kişiyi barındırabilecek şekilde inşa edilen C blokta 122 mahkumun tutulduğunu kaydetti.

Aşırı kalabalık, tahliyeyi zorlaştırdı

Tangerang Hastanesinden Doktor Hilwani ise bazı mahkumların cansız bedenlerinin tanımlanamayacak kadar kötü durumda olduğunu belirtti. Polisin ilk belirlemelerine göre yangın kısa devreden kaynaklanırken, Hukuk ve İnsan Hakları Bakanı Laoly elektrik kablolarının hapishanenin inşa edildiği 1972 yılından bu yana yenilenmediğini ifade etti. Hükümetin Eylül ayı verilerine göre Tangerang’daki hapishanede 2 binden fazla mahkum bulunurken, aşırı kalabalığın tahliye çabalarını zorlaştırdığı belirtildi.