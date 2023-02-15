Endonezya’da ayrılıkçılar, Yeni Zelandalı pilotu rehin aldı

Endonezya’nın batısındaki Papua eyaletinin bağımsızlığını isteyen silahlı ayrılıkçı grup, Yeni Zelandalı bir pilotu rehin aldı.

Endonezya’da Batı Papua Ulusal Kurtuluş Ordusu (TPNPB) adlı silahlı ayrılıkçı grup, geçtiğimiz hafta Susi havayolu şirketine ait bir uçağın pilotu Philip Mehrtens’i Nduga bölgesine iniş yapmasının ardından rehin aldı. Ayrılıkçı grup, hükümet tarafından Papua’nın bağımsızlığı kabul edilene kadar pilotun serbest bırakılmayacağını duyurdu. Grup tarafından yapılan açıklamada, pilotun kullandığı küçük uçağın yakıldığı ve rehin alınan Mehrtens’in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Endonezyalı yetkililer ise pilotun güvenliğini sağlamak amacıyla öncelikli olarak ayrılıkçıları ikna etmeye yönelik bir yaklaşım benimsediklerini açıkladı. Pilotun serbest bırakılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Olayla ilgili bilgi sahibi olduklarını belirten Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’ndan ise henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.