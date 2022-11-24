Endonezya’da 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Endonezya’nın Batı Java eyaletinde meydana gelen deprem sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 6 yaşındaki bir çocuk enkaz altından 2 gün sonra sağ çıkarıldı.

Endonezya’nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde Salı günü meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Endonezya Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre depremde can kaybı 271’e, yaralı sayısı ise 2 bin 43’e yükseldi. Depremden 2 gün sonra Azka Maulana Malik isimli 6 yaşındaki bir çocuk enkazdan sağ kurtarıldı. Enkaz altında büyükannesinin yanında bulunan Azka, Cianjur hastanesine kaldırıldı. Arama kurtarma ekibinde gönüllü olarak çalışan 28 yaşındaki Jeksen, “Evde yatağın üzerinde bulduk. Beton plaka ile duvar arasında 10 santimetre vardı ve yastık onu korumuştu. Hava alması için küçük bir boşluğun bile olmadığı çok dar ve karanlık bir alandı” dedi.

Hastanede Azka’nın yanında bekleyen yakını Salman Akasi, “Azka’nın şu anda durumu iyi, yaralanmadı. Doktor aç kaldığı için halsiz olduğunu söyledi. Eve gitmek istiyor. Uyurken de annesini sordu” şeklinde konuştu. Ancak Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPN), Azka’nın ailesinin cansız bedenlerine ulaşıldığını aktardı.