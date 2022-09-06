Ender rastlanan halkalı küçük cılıbıt kuşuna polis şefkati

Kastamonu’da polis ekipleri, yaralı halde buldukları, türüne ender rastlanan halkalı küçük cılıbıt kuşunun önce karnını doyurdu, sonra tedavi ettirdi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki devriye nöbetleri sırasında yaralı halde bir kuş gördü. Yaralı kuşu muhafaza altına alan polis memurları, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Burada kuşa su ve yem veren polis ekiplerinin ardından, veteriner hekim tarafından ilk müdahale yapıldı. Ekipler, yaralı buldukları kuşun, ender rastlanan türlerden ’halkalı küçük cılıbıt kuşu’ olduğunu öğrenince durumu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yaralı haldeki kuşu teslim aldı.

Tedavi altına alınan kuşun, sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.