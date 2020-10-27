En tehlikeli çay keyfi
UNUTULAN DEMLİĞİN NEDEN OLDUĞU YANGINDA ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKARTILAN TÜPÜN KONTROLLÜ OLARAK BOŞALTILMASINI ÇEVREDEKİLER ÇAY İÇEREK İZLEDİ
GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep’te bir iş yerinde çay demlerken tüpte unutulan demlik yangına neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken alevler arasından çıkarılan dolu tüpün kontrollü bir şekilde boşaltılmasını çevredeki vatandaşlar çay içerek izledi.
Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesinde bulunan bir iş yerinde tüpte unutulan demlik yangına neden oldu. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İş yerinde inceleme yapan itfaiye erleri alevlerin arasından çıkarılan ve zarar görmüş dolu mutfak tüpünün gazını, patlamaması için kontrollü olarak çıkarttı. Çevredeki vatandaşlar ise bir taraftan gazın boşaltılmasını izlerken diğer yandan çaylarını yudumladı.
Öte yandan, maddi hasar meydana gelen iş yerinde hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:22
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:14
|Yatsı
|19:34
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3