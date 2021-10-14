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Derya Tuna'nın "Gelinliğin açık olmasına izin vermedi" diyenlere isyan etti: Dekoltemi görmediler mi?
En son Ümitcan Uygun’la görüştükten sonra ölü olarak bulunan Esra Hankulu’nun ölüm nedeninin kafa travmasına bağlı iç kanama olduğu belirlendi.
En son Ümitcan Uygun’la görüştükten sonra ölü olarak bulunan Esra Hankulu’nun ölüm nedeninin kafa travmasına bağlı iç kanama olduğu belirlendi.
Asayiş 14.10.2021, 15:49
En son Ümitcan Uygun’la görüştükten sonra ölü olarak bulunan Esra Hankulu’nun ölüm nedeninin kafa travmasına bağlı iç kanama olduğu belirlendi.