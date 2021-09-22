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"En kısa sürede aranızda olurum" diye mesaj atsa da virüsten kurtulamadı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde korona virüse yakalanan ve hastanedeki tedavisi sırasında sosyal medya üzerinden "En kısa sürede aranızda olurum" diye mesaj paylaşan 35 yaşındaki Ersin Özsoy, hayatını kaybetti. Özsoy’un aşı yaptırmadığı öğrenildi.

Asayiş 22.09.2021, 15:39
"En kısa sürede aranızda olurum" diye mesaj atsa da virüsten kurtulamadı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde korona virüse yakalanan ve hastanedeki tedavisi sırasında sosyal medya üzerinden "En kısa sürede aranızda olurum" diye mesaj paylaşan 35 yaşındaki Ersin Özsoy, hayatını kaybetti. Özsoy’un aşı yaptırmadığı öğrenildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Ersin Özsoy isimli vatandaş bir süre önce korona virüse yakalandı. Durumu kötüleşince yoğun bakımda tedavi altına alınan Özsoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özsoy’un korona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Özsoy’un cenazesi Körfez Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Özsoy’un son sosyal medya paylaşımı yürek burktu. Geçirdiği zor anları anlatan Özsoy, “Arayıp soruyorsunuz, hepinizden Allah razı olsun. Bazen konuşamıyorum, oksijen tedavim devam ediyor. Konuşmam ve efor sarf etmem yasak. O yüzden kusura bakmayın. En kısa sürede aranızda olurum Allah nasip ederse, O her şeyi bilen ve işitendir” ifadelerine yer verdi.

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