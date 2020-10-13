'En iyi narkotik polisi: anne' projesiyle her ilin bir 'narkotik annesi' olacak
İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu, 'En iyi narkotik polis: Anne' projesi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Projede annelere eğitim verilecek ve 81 ildeki anneler arasında irtibat sağlanacak.
İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirmeye hazırlandığı, 'En iyi narkotik polis: Anne' projesinin ayrıntıları belli oldu. Proje ile uyuşturucu bağımlısı çocukların sayısının azaltılması planlanıyor.
Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun’un aktardığına göre, 81 şehri kapsayacak proje sayesinde anneler artık daha bilinçli hâle gelecek. Bunun için öncelikli olarak personel yetiştirilecek. Annelerin bilinçlenmesini sağlamak için psikologlar, psikiyatristler ve sosyal hizmet uzmanları devreye girecek.
Ekonomik düzeyi düşük aileler tespit edilecek
Görevliler, gerekli eğitimleri aldıktan sonra ailelerle irtibata geçecek. Daha sonra, her ilde valilikler aracılığıyla bir 'anne' temsilci oluşturulacak. Valilikler, belediyeler ve muhtarlar, bulundukları şehirlerde ekonomik düzeyi düşük ve uyuşturucu kullanmaya meyilli çocukların olduğu aileleri tespit edecek. Ardından annelerle iletişim kurulacak. Talep etmeleri durumunda bu annelere, eğitim verilecek ve çocuğundaki problemi nasıl çözeceği konusunda yol gösterilecek.
Online eğitimle bilgilendirilecek anneler birbirleriyle de irtibat halinde olacak
Annelere, koronavirüs salgını sürecinde online eğitim sunulacak. Pandeminin ardından eğitimler yüz yüze olacak. Bu mücadelede, şehirlere göre çözüm önerileri getirilecek. Valiliklerin madde bağımlılığıyla mücadelede yaptığı çalışmaların yetersiz kalması durumunda yeni projeler hayata geçirilecek. Yine, bilinçlendirilen anneler, Türkiye geneli diğer annelerle de irtibat hâlinde olacak.
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