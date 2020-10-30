Emre Tyler Mays cinayetine ilişkin davada mütalaa açıklandı

Ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolp Mays’ın oğlu Emre Tyler Mays’ın (17) öldürülmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Akın Kutlu’nun ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 7 Ocak tarihinde abisi tarafından darp edildiği iddiasıyla getirilen ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolp Mays’ın oğlu Emre Tyler Mays’ı husumetli olduğu kişilerden birine benzeterek bıçaklayan Akın Kutlu’nun davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Akın Kutlu SEGBİS ile katılırken, Emre Tyler Mays’ın annesi Figen Mays, babası Randolp Mays ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından beyanda bulunan müşteki avukatı sanığın 10 bıçak darbesiyle canavarca hisle öldürme suçunu işlediğini söyleyerek “Sanık Akın’ın duraksama olmaksızın sedyede bile izlerinin yer alacak şekilde bıçak saplaması canavarca hissin göstergesidir” dedi.

Sanık Akın Kutlu ise olayın en önemli tanıklarından birinin maktulün abisi Sinan Mays olduğunu söyleyerek “Dinlenmesi gereken Sinan Mays dinlenmedi. Burada karşı tarafın delilleri karartma eylemi bulunmaktadır. Bu olayı yanlışlıkla işledim. Rüyalarıma bile giriyor. Çok pişmanım. Öldürmek istediğim kişiyi öldürseydim de pişman olurdum. Olayda tek suçlu ben değilim. Abisi de suçludur. Kardeşini ambulansla hastaneye götürülecek şekilde darp etmiştir. Ağabeyi Sinan hiçbir şekilde huzurunuzda ifade vermedi. Mütalaaya karşı savunma için ek süre talep ediyorum” dedi.

Sanık savunmasına devam ederken müşteki avukatı duruşma salonunda ayağa kalkarak “Sanık sabrımızı zorluyor” dedi. Bunun üzerine sanık avukatı ise müvekkilinin savunmasının bölündüğünü söyledi.

Söz verilen sanık avukatı mahkeme tarafından eşit davranılmasını istediklerini söyleyerek “Müvekkilim belirtti maktulün ölmeden önce hastaneye kaldırılacak kadar yaralandığı bir olay var. Müvekkilin kullandığı bıçağın boyutu küçüktür. Maktulün kanında uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu kan akışını hızlandıran bir maddedir” şeklinde konuştu. Mütalaaya karşı söyleyecekleri sorulan sanık avukatı süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık avukatının mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi. Öte yandan maktulün ağabeyi Sinan Mays’ın tanık olarak dinlenmesi talebi ise reddedildi.

Öte yandan duruşma salonundan ayrılırken konuşan müşteki Figen Mays, sanık Akın Kutlu’nun babasının 2 cinayet işlediğini iddia ederek “Bizim adaletten talebimiz 2 tane cinayet işleyen bir babanın cinayet işleyen bir oğlunun serbest bırakılmaması. Bunlar suç makinesi bir aile” dedi.