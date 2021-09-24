Emre Kınay’ın Oyunculuk Atölyesinin bulunduğu binada çıkan yangın korkuttu

Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerindeki 6 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Emre Kınay’ın da oyunculuk Atölyesinin bulunduğu binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın; saat 02.30’da Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi 61 Numara üzerinde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre atölye ve otel olarak kullanılan binanın 2. katından dumanlar yükselmeye başladı.

Kattan dumanların yükseldiğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıktığı binanın en üst katında da Emre Kınay’ın Oyunculuk Atölyesinin bulunduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.