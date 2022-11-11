Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’ın Maltepe’de polis merkezini birbirine kattığı anlar kamerada

Eski futbolcu Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç, Maltepe’de noterde işlem yaptırdığı sırada hakkında ‘suç delillerini bildirmeme’ suçundan aranması olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine polis merkezine götürülen Sarnıç, polis merkezini birbirine kattı. Kendisini yere atan Sarnıç, polis memurlarına da müdahale ettikleri sırada küfür ve hakaretler savurdu. Sarnıç’ın polis merkezini birbirine kattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, 9 Kasım tarihinde Maltepe Küçükyalı Mahallesi’ndeki 17. Noter’de işlem yaptığı sırada, hakkında Düzce 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nce ‘suç delillerini bildirmeme’ suçundan aranması olduğu anlaşıldı. Noter çalışanları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, Sarnıç’ı işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.

Polis merkezine götürülen Sarnıç, burada polis memurlarına zorluk çıkardı. Kendisini yere atan Sarnıç, polis memurlarına da müdahale ettikleri sırada küfür ve hakaretler savurdu.

Kadın polis memurunun tüm çabasına rağmen yerden kalkmayan ve hakaretlerine devam eden Sarnıç’a, diğer polisler de müdahale etti.

Hakaretlerine devam eden Yağmur Sarnıç, polisler tarafından nezarete atıldı. Sarnıç’ın bu sırada da polislere küfür ve hakaret ettiği öne sürüldü.

Kasten öldürmeye teşebbüs, çocuğun kaçırılması, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, rüşvet, görevli memura mukavemet olmak üzere çeşitli suçlardan 33 adet suç kaydı olan Sarnıç, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla ’görevli memura mukavemet’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Yağmur Sarnıç’ın polis merkezini birbirine kattığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sarnıç’ın kendini yere bıraktığı, polisin tüm ısrarı ve müdahalesine rağmen dakikalarca yerden kalkmadığı görülüyor.