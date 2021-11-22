Emniyetten uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda cezaevi firarisi olan olan S.G. ve B.A. ölümcül etkiye sahip yaklaşık 200 gram Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde ile yakalanarak ceza evine gönderildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 -21 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu operasyonu düzendi. Üç gün aralıksız gerçekleştirilen takip neticesinde Narkotimlerce cezaevi firarisi olan S.G. ve B.A. ölümcül etkiye sahip yaklaşık 200 gram Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde ile yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.G. ve B.A. Nöbetçi Mahkeme tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.