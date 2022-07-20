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Emniyetten uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 19-20 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda farklı nitelikte 2 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 14 adet mermi ele geçirildi.

Asayiş 20.07.2022, 15:41
Emniyetten uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 19-20 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda farklı nitelikte 2 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 14 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-20 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların üzerlerinde yapılan aramada farklı nitelikte 2 gram uyuşturucu madde, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 14 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.E., H.İ., A.E. ve U.S. isimli şüpheli şahıslara ’uyuşturucu veya uyarıcı madde’ suçlarından adli işlem yapıldı.

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