Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Devrek İlçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan öldürücü etkiye sahip (25) gram uyuşturucu madde, uyarıcı hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi S.U. ve S.Ö. isimli şüpheli şahıslara Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan adli işlemler yapılarak gözaltına alındı. Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen S.U. ve S.Ö. isimli şüpheli şahıslar mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.