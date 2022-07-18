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Emniyetten uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kdz. Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyon gerçekleştirdi.

Asayiş 18.07.2022, 11:05
Emniyetten uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kdz. Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyon gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında 5 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. M.K. isimli şüpheli şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

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