Emniyetten uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kdz. Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyon gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında 5 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. M.K. isimli şüpheli şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.