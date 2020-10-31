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Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu
ZONGULDAK EREĞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ. OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE SATTIĞI TESPİT EDİLEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI.
Asayiş 31.10.2020, 16:44
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Zonguldak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Ereğli bölgesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda B.Ç.(28) isimli şahıs yapılan takip sonucu Narkotimlerce kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinden 12 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen B.Ç. (28) isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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