Emniyetten okul çevrelerinde denetim

Okulların yeni eğitim öğretim yılına kapılarını açmasıyla tüm yurtta okul çevrelerinde çeşitli denetimlerin uygulanmasına başlandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personelin katılımı ile 81 ilde eş zamanlı olarak Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM ve KOM birimlerinden oluşturulan karma ekipleri 5 gün boyunca sürecek ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması’na başladı. Başkentte ise Ankara Atatürk Anadolu Lisesi çevresinde şüpheli görülen şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Kaba üst ve araç aramalarının da yapıldığı kontrollerde şüpheli kişilere ve durumla hakkında adli işlemler başlatıldı.

Toplam 56 bin 948 personel görevlendirildi.

Tüm ilkokul, ortaokul, lise ve öğrenci yurtlarının yakın çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik ve bu yerlerin yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları vb. umuma açık yerler denetlenecek. Ülke genelinde yıl boyu sürecek bu denetimler okulların açıldığı bu hafta ise 5 gün boyunca yoğunlaştırılacak. 5 günlük yoğun denetimde, emniyet ve Jandarma birimlerinden oluşturulan 16 bin 948 karma ekip ile 56 bin 948 personel katılım sağlayacak.

“Denetimler sayesinde okulumuz daha güvenli hale geldi”

Denetimler hakkında konuşan öğrencilerden Bulut Aksoy, “Bu denetimler çok güzel oldu. Eskiden buralarda kavga gibi olaylar oluyordu. Güvenlik açısından daha yararlı, daha iyi oldu. Çok iyi yapmışlar bunu düşünmekle. Her okul çıkışı burada toplanıp iki grup birbirine giriyordu, bunu gibi olaylar oluyordu. Eskiden okuldan kaçan birini durduramıyorlardı. Yabancılar okula giriyordu. Bu denetimler sayesinde okulumuz daha güvenli hale geldi. Daha rahat ders işleyeceğiz. Yabacılar giremiyor artık” dedi.