Emniyetten kış lastiği denetimi ve ‘KADES’ bilgilendirmesi

Türkiye genelinde ticari araçlar için 1 Aralık tarihinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması ile denetimler sürerken, araçlarda bulunan kadınlara da ‘KADES’ uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Türkiye genelinde 1 Aralık tarihi itibariyle ticari faaliyet sürdüren araçlarda kış lastiği zorunluluğu başladı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında görev alarak denetimleri arttırdı. Ordu Çevreyolu giriş noktasında denetim gerçekleştiren ekipler, yük ve yolcu taşıyan araçların lastiklerinin uygunluğunu kontrol ederken, kumpas ile derinliklerini de ölçtü, sürücülere bilgilendirmelerde bulundu.

Trafik ekiplerinin denetim için durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu, bilgilendirici broşür dağıtıldı. Ekipler, kadınların acil ihtiyaç durumunda uygulama üzerinden hızlı bir şekilde ekiplere ulaşabileceği konusunda bilgi aktardı.

Denetimlerde, kış lastiği takmayan, diş derinliği 4 milimetrenin altında olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca ticari araçlarda çeşitli kontrollerini de sağladı.

Cezai işlem uygulanan sürücüler, eksikliklerinin kendilerinde olduğunu ifade ederek, denetimlerin yerinde olduğunu söylediler. Sürücüler, bu denetimlerin sıklıkla yapılması gerektiğini ifade ederek, memnun olduklarını aktardılar.

KADES Uygulaması hakkında bilgilendirilen kadınlar ise uygulamayı en kısa sürede telefonlarına yükleyeceklerini söyleyerek, bilgilendirme için ekiplere teşekkür ettiler.