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Emniyetten 81 ilde eş zamanlı emniyet kemeri uygulaması
Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde eş zamanlı olarak 6-8 Ekim tarihleri arasında emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.
Asayiş 15.10.2021, 17:01
Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde eş zamanlı olarak 6-8 Ekim tarihleri arasında emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde eş zamanlı olarak 6-8 Ekim tarihleri arasında emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildiğini duyurdu. Uygulamada 16 bin 916 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı, 98 araçta ise çocuk bağlama kemerinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.