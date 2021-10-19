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Emniyetten 22 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ’ye yönelik 22 ilde operasyon başlatıldı.

Asayiş 19.10.2021, 09:04
Emniyetten 22 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ’ye yönelik 22 ilde operasyon başlatıldı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince aralarında İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Antalya gibi büyük illerinde olduğu 22 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, mahrem askeri yapılanma içinde faaliyet gösterdikleri, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda, örgütün mahrem yapılanmasına yer alan şüpheliler ile birlikte askerlik ve polislikten ihraç edilmiş de kişilerin de olduğu öğrenildi.

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