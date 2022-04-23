Emniyet ve jandarmadan ortak “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması: 87 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Türkiye genelinde “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması yapıldı. Uygulamalarda, iş yerleri ve dernekler kontrol edilirken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Emniyet ve jandarmanın ortak yürüttüğü uygulamaya, 8 bin 485 ekip, 29 bin 894 personelin katılımıyla gerçekleşti. Uygulama kapsamında; 19 bin 878 işyeri ve 474 dernek denetlendi. Bu denetimlerde 87 şahıs gözaltına alındı, 618 aranan şahıs yakalandı. 130 şahıs hakkında adli işlem, 421 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 81 umuma açık işyeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

Ayrıca, 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 34 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kesici alet, 7 adet oyun ve kumar makinesi, 10 adet tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 3 bin 120 adet kaçak sigara ve çok sayıda kumar oynanması için materyal ele geçirildi.