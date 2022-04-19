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Emniyet uyardı: Dolandırıcılar gündemdeki konularla tuzağa düşürüyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, sanal ortamdaki saldırı ve dolandırıcılık olayları da artarken, Siber Suçlarla Mücadele polisleri bu konuda titiz bir çalışma yürütüyor. Uzmanlar, dolandırıcıların gündemdeki konuları kullanarak vatandaşları ağlarına düşürdüklerini belirterek, bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Asayiş 19.04.2022, 11:47
Emniyet uyardı: Dolandırıcılar gündemdeki konularla tuzağa düşürüyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, sanal ortamdaki saldırı ve dolandırıcılık olayları da artarken, Siber Suçlarla Mücadele polisleri bu konuda titiz bir çalışma yürütüyor. Uzmanlar, dolandırıcıların gündemdeki konuları kullanarak vatandaşları ağlarına düşürdüklerini belirterek, bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Teknolojinin her geçen yıl hızla gelişmesiyle, internet ve bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlar da artıyor. Özellikle dönemsel olarak; korona virüsü, tatil fırsatı, devlet desteklemesi ve kart bilgilerinin doğrulanması gibi linkler vatandaşları dolandırma yöntemlerinin başında gelirken, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sanal dünyada dolandırıcıların izini saniye saniye sürerek belirlenen şüphelilerin kısa sürede yakalanmasını sağlıyor.

"Dolandırıcılar gündemdeki konularla ilgili sahte site kuruyor"

Konuyla ilgili uzmanlarda, kötü amaçlı kişilerin herhangi bir alanda meydana gelen önemli gelişmeleri takip ettiklerine ve kısa süre içinde dolandırıcılık, oltalama faaliyeti için sahte siteler kurduklarına dikkat çekiyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Mehmet Buldum, "Dolandırıcıların, hedefleri gündemdeki konularla alakalı oluyor. Bunlar mağdur kitlesini bulup, nasıl aldatabilirim, nasıl kandırabilirim mantalitesi üzerinden bir senaryo oluşturarak, pandemi döneminde pandemiyle alakalı, hayvan severlerle hayvan haklarıyla ilgili konular üzerinden, kadına şiddet konuları üzerinden insanların zafiyet duyduğu konuları kullanıyor. Oltalama yöntemiyle, fishing siteler gibi internet siteleri üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Telefonuna zararlı yazılım bulaşan kişinin burada ilk yapması gereken şey telefonuna zararlı yazılım yüklendiyse bu zararlı yazılımının faaliyetini durdurmak amacıyla internet bağlantısını kesmesi. İkinci olarak bankasından para gittiyse, bununla alakalı harcamanın önüne geçebilmek amacıyla bankasıyla iletişime geçmesi. Bunları tamamladıktan sonra en yakın kolluk birimine bu durumu bildirerek suç duyurusunda bulunabilirler. Siber Suçlar olarak, vatandaşlarımızın buna benzer konularla alakalı, suç oluşmadan önce tedbirli davranmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bunlarla alakalı bizim eğitim faaliyetlerimiz de var. ’Siber Ay’ projemiz çerçevesinde okullardaki öğrencilerimize bilgilendirme faaliyetleri yapıyoruz. Aynı zamanda özel ve resmi kurumlara da bilgilendirme faaliyetleri yapıyoruz" dedi.

"İnternette arama yaparken dikkat: En üstte çıkan site zararlı olabilir"

İnternette arama yaparken, en üstte çıkan sitelerin genellikle dolandırıcıların reklam vererek üste çıkardığı siteler olabileceğine dikkat çeken Komiser Mehmet Buldum, "Neye dikkat etmemiz gerekir diye sorarsak şunlara dikkat etmemiz gerekiyor; öncelikle arama motorları üzerinden yapılan aramalarda ilk çıkan siteye tıklama, yanlış bir uygulama; çünkü şüpheliler bunlarla alakalı reklamlar verip en üste çıkmasını sağlayabiliyor. İkincisi sosyal medya hesapları üzerinden karşımıza çıkan reklamlar bunlarda yine aynı şekilde şüpheliler tarafından reklam verilerek sizlerin karşısına çıkabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sanal market alışverişlerinde girdiğimiz web sitesinin URL adresini kontrol etmemiz gerekiyor. Harcamalarımızı mümkün ise sanal kartla yapmamız gerekiyor. Her zaman kullandığımız ve kullanmaya devam edeceğimiz kartın kart numarasını ve güvenlik kodunu kullanmamakta fayda olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

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