Emniyet teşkilatından şehit ailelerine bayram ziyareti
ORHANGAZİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI RÜTBELİ PERSONEL VE POLİS MEMURLARI, RAMAZAN BAYRAMI NEDENİYLE ORHANGAZİ’DEKİ ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET EDEREK BAYRAMLARINI KUTLADI.
Orhangazi Emniyet Müdürlüğüne bağlı rütbeli personel ve polis memurları, Ramazan Bayramı nedeniyle Orhangazi’deki Şehit Ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Orhangazi’de Halkın huzur, sağlık ve güvenliğini korumak adına yaptıkları çalışmalar ile kamuoyunun takdirini kazanan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı Arifesinde Orhangazi’deki şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve onlara hediyeler takdim ettiler.
Emniyette görevli polis memurları Şehitlerimiz Oktay Özçelik, Emrah Alkan, Erman Özcan, İbrahim Palamut, ve gazilerimiz Ahmet Demirbaş ile Mustafa Devran’ın evlerine giderek burada aileleri ile bir araya geldiler.
Yapılan ziyarette, Orhangazi ilçe emniyet personeli şehit ve gazi ailelerinin hem bayramlarını kutladı, hem de onların her türlü ihtiyaçlarında Orhangazi ilçe emniyet teşkilatı olarak yanlarında olduklarını söylediler.