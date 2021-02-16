Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de eve gelerek incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısı ve adli tabip de incelemelerde bulunmak üzere Cüceloğlu'nun evine geldi. İlk değerlendirmelere göre Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Cüceloğlu'nun ölüm haberini alan yakınları da Akatlar'daki evine gelmeye başladı. Cüceloğlu'nun cenazesinin evdeki incelemelerin ardından morga kaldırılması bekleniyor.

Emniyet'ten Doğan Cüceloğlu açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü hayatını kaybeden Psikolog ve Yazar Doğan Cüceloğlu ile ilgili bir yazılı açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada, “14.00 sıralarında Beşiktaş ilçesi Akatlar Mahallesinde, meydana gelen olayda; Mehmet Doğan Cüceloğlu isimli şahsın yaşamını yitirdiği bilgisinin edinilmesi üzerine; müteveffa evinde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda şahsın evini haftada 2 defa temizlemeye giden M.Ç isimli şahısla yapılan görüşmede; evin kapısına geldikten sonra 2 defa zile bastığı, kapıyı açan kimse olmadığı, evin içine girdiğinde şahsı hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette gördüğünü ve daha sonra yetkililere haber verdiğini beyan etmiş, Cüceloğlu'nun kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir” denildi.

Doğan Cüceloğlu kimdir?

Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve ortaokulu orada bitirmiştir. Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yapmıştır.

Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi iӀe Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmış, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev almıştır.

1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev yapmıştır. 1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlemektedir. 1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce,duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmıştır.