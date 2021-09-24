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Emniyet şeridinde duran adama çarparak kaçan sürücü yakalandı

Sultangazi’de aracı arızalanınca emniyet şeridinde duran 3 çocuk babası şahsa çarparak kaçan sürücü yakalandı.

Asayiş 24.09.2021, 16:08
Emniyet şeridinde duran adama çarparak kaçan sürücü yakalandı

Sultangazi’de aracı arızalanınca emniyet şeridinde duran 3 çocuk babası şahsa çarparak kaçan sürücü yakalandı.

Sultangazi TEM Otoyolu’nda aracı arızalandığı için emniyet şeridinde duran 3 çocuk babası Fatih Akbaş (39), arkadan hızla gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Akbaş’a çarpan araç ise durmadan yoluna devam etmişti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, aracın en son sanayiye gittiğini tespit etti. Aracın bulunmasının ardından 17 yaşındaki sürücü H.S.Y. de yakalandı. H.S.Y., savcılık tarafından yapılan sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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