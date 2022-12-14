Emniyet şeridinde bekleyen otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan talihsiz trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi’nde İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Ç. idaresindeki 59 ABG 608 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan Güven Y.’ye ait 22 DK 603 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Veysel Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2’si kendi imkânları ile hastaneye giderken, diğer iki yaralı ise ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Yangın çıkma ihtimali üzerine ölay mahalline iki itfaiye aracı da sevk edildi.

Çift taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.

(MÇ-