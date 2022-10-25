Emniyet ’sanal devriye’ ile siber suçluların 7/24 ensesinde

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi internette suç teşkil edebilecek olayların takibini ’sanal devriye’ ile yapıyor. Bu yöntemle siber ekipleri suçlulara 7/24 göz açtırmıyor.

Yaşamın vazgeçilmez parçası haline gelen dijitalleşme beraberinde tehditleri de getiriyor. Her yıl binlerce insan siber suçlar aracılığıyla dolandırılarak mağduriyet yaşıyor. Bunun yanı sıra kişilerin dijital ortamda paylaştığı ve suç teşkil eden durumlar ise ’sanal devriye’ ile denetimi yapılarak tespit ediliyor. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli Komiser Oğuz Buğra Kılıç ise terör propagandası, asayişe müessir olaylar ve trafik ihlalleri içeren video paylaşanların takibinin anbean yapıldığını ve son dönemde ‘oltacılık’ yöntemi ve ‘burs’ vaadiyle yapılan dolandırıcılık olaylarıyla sık karşılaştıklarını söyledi.

"Ortam sanal olsa da suç gerçektir"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Komiser Oğuz Buğra Kılıç, "Siber Suçlar Şube Müdürlüğü sanal devriye ekiplerimiz 7/24 internette denetim yapmaktadır. Konusu suç teşkil eden her türlü olayla ilgili çalışmalarını yapıp, gereği yapılmak üzere ilgili birimlere aktarıyorlar. Örneğin gerçek hayatta birine hakaret etmeniz suç olduğu gibi sanal ortamda da birine hakaret etmeniz suçtur. Çünkü ortam sanal olsa da suç gerçektir. İnsanların da bunun bilincinde olması gerekir. Bu konuyla alakalı sanal devriye ekiplerimiz de 7/24 denetimlerine devam etmektedir" dedi.

"Sanal devriye"

Sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde konusu suç teşkil eden her türlü suçla mücadelenin sürdüğünü ifade eden Komiser Kılıç, "İnternet ortamında terör örgütü propagandası yapan hesabı raporlandırdığımız zaman TEM Şube Müdürlüğüne gönderiliyor. Toplumun tamamını ilgilendiren konularla ilgili olarak mesela rastgele havaya ateş açma konusu, düğünlerde havaya ateş ediliyor. Bu ateş edilmenin devamında sosyal medyada paylaştıkları zaman ateş eden kişileri buluyoruz ve gereğini yapıyoruz. Çünkü bu biraz daha hassas bir konu ve havaya ateş edilse dahi yorgun mermi konusu var. Bu konu yüzlerce kişinin hayatına mal olabiliyor. Yine örnek verecek olursak trafiğe açık alanda drift yapan birisi trafikte seyir halinde olan herkesin hayatını tehlikeye atıyor. Bu gibi konuların önüne geçmek için internet ortamında da takip ediyoruz. Yine unutmamak gerekir ki ortam sanal olsa da suç gerçektir" diye konuştu.

Oltalama yöntemi, burs vaadi ve evden iş yapma

Son dönemlerde karşılaştıkları suçlarla ilgili bilgi veren Komiser Kılıç, "Şube müdürlüğümüze oltalama yöntemiyle dolandırıcılık müracaatı çok geliyor. Bunu bir örnekle anlatmak gerekirse sosyal medya hesabınıza içerisinde zararlı yazılım olan bir mail gönderiliyor. Gelen mailin içindeki linke tıklandığında hesaplarınız çalınabiliyor. Devamında dolandırıcılık konuları meydana geliyor. Bunun yanında son dönemlerde özellikle üniversite öğrencilerine yönelik dolandırıcılıkta bir artış durumu söz konusudur. Bu duruma da örnek verecek olursak, üniversite öğrencilerine burs kazandıklarına dair sahte linkler göndererek bu linke tıkladığınızda burs sahibi oluyorsunuz şeklinde banka ve şahsi bilgilerinin girilmesi sağlanarak öğrencilere hesap açtırıyorlar. Akabinde hesap açtırdıktan sonra öğrencilerin hesaplarını başka vatandaşları dolandırmak için kullanıyorlar. Bu hesapların kullanımında öğrenciler maalesef devamında adli işlem görebiliyorlar. Öğrencilerin bu gibi konulara daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Alınması gereken güvenlik önlemleri"

Güvenlik hatası yapılmadan önce, güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini belirten Kılıç, "Örneğin hesaplarımızda çift doğrulama faktörünü kesinlikle kullanmamız gerekir. Telefon numaramızı, mail adresimizi güvenilir bir şekilde eklememiz gerekmektedir. Çünkü sosyal medya hesabımız çalındığı zaman hesabımızı alamama gibi sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Kullandığımız güvenlik duvarlarının sürümlerinin güncel olması gerekir. Doğruluğundan emin olmadığımız linklere erişim yapmamalıyız. Mesela bir arkadaşınızdan bir mail geldiğinde veya bir mesaj geldiğinde ‘bu linke tıkla, şu sen misin’ dediğinde mutlaka teyit etmemiz lazım. Bu link içeren mesajlar arkadaş hesabından da gelse doğruluğunu teyit etmeden kesinlikle açılmamalıdır " ifadelerini kullandı.

SİBERAY projesi

Son olarak ’SİBERAY’ projesi ile ilgili bilgi veren Kılıç şunları söyledi:

"İnternet kullanımıyla malumunuz son dönemlerde siber suçlar arttı. Bununla ilgili Siber Suçlar Daire Başkanlığımız SİBERAY projesini geliştirdi. SİBERAY projemizin amacı siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararın en aza indirgenmesi için internet dünyasının kamu spotu projesidir. Nasıl ki ülkemizde Kızılay, Yeşilay gibi kamu spotlarımız varsa internet dünyamızın projesi de SİBERAY’dır. SİBERAY faaliyetleri dahilinde dolandırıcılık yöntemleri güvenli internet kullanımının vatandaşları bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanında kamu kurum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmalar yürütüyoruz. Okullarda rehber öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimize bilgilendirme yapıyoruz. Bunun yanında kamu çalışanlarımıza ulaşıyoruz. Çünkü her sektörde dolandırıcılık yöntemleri değişebiliyor. Bunun için SİBERAY projesi çerçevesinde toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz ve bununla ilgili yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz faaliyetlerle öncelikle suçun önüne geçilmesi eğer suç işlenmiş ise de şüphelilerin ivedilikle tespitinin yapılarak gerekli adli ve idari işlemin yapılmasını sağlamaktayız."