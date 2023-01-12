Emniyet operasyonunda deste deste sahte para ele geçirildi

Bartın’da 5 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 886 adet sahte 100 TL ile 15 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda Bartın Merkezde 3 adres, Kurtköy köyünde 1 adres ve Ulus ilçesinde 1 adres olmak üzere 5 adrese şafak operasyonu yapıldı.

Operasyon dahilinde şüphelilerin ikametleri ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda 886 adet sahte 100 TL ile 15 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden M.G., T.A., C.E. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T. A., M. G., C. E. isimli şahıslar tutuklandı.

H.A. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.