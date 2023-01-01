Emniyet müdürü sokağa indi, ekipleri tek tek denetledi

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, yeni yılı sokakta karşıladı. Uygulama yapan ekiplerin yeni yılını kutlayan Tipioğlu, "Bizim temel hedefimiz suçu işlenmeden önlemektir" dedi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, yeni yılda görevi başında olan ekiplerle sahaya indi. Polis ekiplerinin, vatandaşların ve gazetecilerin yeni yılını kutlayan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, 2022 yılında güvenlik güçlerinin bütün alanlarda müdahale ettiğini söyledi.

"Bizim temel hedefimiz suçu işlenmeden önlemektir"

Herkesin yeni yılını kutlayan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, “Kocaeli emniyeti tam kadro sahada. Yaklaşık 2 bin 596 meslektaşımız görev yerlerindeler. Bütün alanlarda tedbirlerimizi aldık. Kocaeli’deki vatandaşların yeni yıla huzurlu girmesi için çalışıyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir tablo yok. Bizim temel hedefimiz suçu işlenmeden önlemektir. Bunu ekiplerimiz yaklaşık 3 yıldır fevkalade bir başarıyla uyguluyorlar. Özellikle polisin alana çıkmasıyla suçlarda ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü 2022 yılında bütün alanlarda terörle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede, asayiş suçlarıyla mücadelede, trafik tedbirleri, destek hizmetleri, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri olmak üzere polisi ilgilendiren bütün alanlara üstün görev anlayışıyla görevini yerine getirmiştir. En az rütbeden en yüksek rütbeye kadar bütün arkadaşlarımız sadakatle huzur ve güvenliği sağlama noktasında gayret göstermiştir. Bunun neticesi de istatistiklere yansımıştır. Bütün alanlarda polisimizin anıl teri ve emeği vardı. 2023 yılında gerek uyuşturucuyla olsun gerek asayişle olsun, gerek terörle mücadele de olsun, gerek trafik faaliyetlerinde olsun polisi ilgilendiren bütün alanlarda aynı azimle hizmet etmeye devam edeceğiz ve çıtayı gittikçe yükselteceğiz. Şu ana kadar bütün noktalarımızı ziyaret ettik. Allah bütün vatan evlatlarımızı korusun. Allah ülkemize milletimize, bayrağımıza zeval vermesin. Bu vatan uğruna canlarıyla topraklarımızı vatan yapan, kanlarıyla da bayraklarımızı bayrak yapan aziz şehitleri rahmetle anıyoruz. Herkesin yeni yılını tebrik ediyorum. Ailelerinizle birlikte huzur içerisinde bir yıl temenni ediyorum" şeklinde konuştu.