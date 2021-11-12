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Emniyet Müdürü Dr. Aşkın, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kapsamında denetleme yaptı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, "Bi hareketine bakar hayat" kampanyasında emniyet kemeri denetimi yaptı.

Asayiş 12.11.2021, 17:56
Emniyet Müdürü Dr. Aşkın, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kapsamında denetleme yaptı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, "Bi hareketine bakar hayat" kampanyasında emniyet kemeri denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığının trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatmış olduğu ülke genelinde devam eden, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetleri ile trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması ve vatandaşların trafik farkındalığının arttırılması amacıyla ’Bi Hareketine Bakar Hayat’ sloganı ile düzenlediği kampanya kapsamında bugün emniyet kemeri denetimleri Diyarbakır’da da yapıldı. İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, program kapsamına öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdikten sonra minik trafik polisi ilan ederken, vatandaşların yoğun kullandığı güzergah olan Koşuyolu Parkı yanında kemer uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimler esnasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Dr. Hüseyin Aşkın, trafik kazalarında gerek yaralanmalı gerekse de ölümlü olayların dikkatsizlik ve trafik kurallarına uymamanın sonucu olarak kişisel hatalarla meydana geldiğini belirtti. Aşkın, “Bugün bütün ülkemizde ‘Bi hareketine bakar’ mottosuyla başlayan bir etkinlik var. İçişleri Bakanımızın başlattığı bizim de gerçekten yürekten, gönülden sahip çıktığımız bir etkinlik bu. Gördüğünüz gibi kıymetli yavrularımız güzel dövizlerle buradalar, ‘Bi hareketine bakar’ biz biliyoruz ki medeni kentlerin en önemli göstergelerinden biri de trafik güvenliği. Trafik kurallarına uyulması. Trafik bir kültür, bu kültürün gelişmesi için öncelikle bu güzel yavrularımıza bunu öğretmemiz lazım ki bugün gördük hepsi trafik kültürüne sonuna kadar sahip çıkıyorlar. Trafik eğitiminde de biz okullarımızda da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak eğitim vermeye devam ediyoruz. Hatta bunu biraz daha hızlandıracağız. Yaklaşık dört aydır Diyarbakır’dayız. Hepinizin bildiği üzere. Trafik kontrollerimiz çok sık olarak yapılmakta. Biz vatandaşlarımızın trafik kurallarına daha çok uyduğunu görüyoruz. Özellikle emniyet kemeri takma noktasında yüzde 60’lardan bugün yüzde 85’ler üzerine kadar çıktık. Ama istiyoruz ki her vatandaşımız emniyet kemerini taksın. Biliyoruz ki emniyet kemeri insan hayatını korumada, çok büyük bir önem arz ediyor. Sadece hayatı koruma değil, kazalarda hiç kaza olsun istemiyoruz ama meydana gelebilecek kazalarda insanların engelli kalmasını önlemede daha büyük bir etkisi var. O yüzden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak bütün gücümüzle biz bu projeye sahip çıkıyoruz. Yavrularımızla birlikte hem de vatandaşlarımıza bunun önemini anlatmak için birlikte güzel bir etkinlikte buluştuk” dedi.

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