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Emniyet Müdürlüğünden ruhsatsız silah operasyonu
KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA SİLAH VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 22.09.2020, 18:46
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda silah ve mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 53 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
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