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Emniyet müdür yardımcısının annesi kazada hayatını kaybetti

Denizli’nin Baklan ilçesinde geri manevra yapan aracın altında kalan Uşak İl Emniyet Müdürü Yardımcısı’nın annesi hayatını kaybetti.

Asayiş 24.09.2021, 21:28
Emniyet müdür yardımcısının annesi kazada hayatını kaybetti

Denizli’nin Baklan ilçesinde geri manevra yapan aracın altında kalan Uşak İl Emniyet Müdürü Yardımcısı’nın annesi hayatını kaybetti.

Kaza, Baklan ilçesi Gökpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sürücüsü Savaş Y.’nin kullandığı araç, geri manevra yaptığı sırada Fatman Yener’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde kalan kadının gören çevredeki vatandaşlar, 112’ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Fatma Yener’in, Uşak Emniyet Müdürü Yardımcısı Yılmaz Yener’in annesi olduğu öğrenildi.

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