Son Dakika
Ali Koç: "Temsilcilerin atamalarında müthiş bir torpil sistemi dönmektedir. Futbolla, sporla hiç alakası olmayan insanlar oraya konmaktadır."
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14’ü büyük, 45’i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 439 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Operasyonlarda aralarında turuncu kategoride aranan Hakkâri sözde bölge sorumlusu Reber (k) Semih Sayılğan isimli teröristin de bulunduğu toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2011 Yılından bu yana 200 bin 950 Suriyeli, vatandaş yapılmış olup bunların 47 bini Türkmendir.”
Emniyet kemeri tertibatı içerisinden 1 kilo 400 gram uyuşturucu çıktı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir aracın emniyet kemeri tertibatı içerisinde 1 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 06.05.2022, 14:33
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir aracın emniyet kemeri tertibatı içerisinde 1 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan analiz çalışmasında tespit edilen bir araç içerisindeki şahısların batı illerinden uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirildi. Ekiplerce yapılan fiziki takip ve arama sonucunda, kamyonet tipi aracın emniyet kemeri tertibatı içerisine zulalanmış vaziyette 1 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 2 kişi ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.