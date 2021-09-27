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Emniyet kemeri hayat kurtardı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Asayiş 27.09.2021, 09:57
Emniyet kemeri hayat kurtardı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, sabah saat 07.20 sıralarında Muratlı’nın Aşağısevindikli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, E.O. sevk ve idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve takla attı. Yoldan geçen fabrika servislerinden inen işçiler bir yandan 112 acil çağrı merkezini ararken, diğer yandan da aracı çevirip sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Araçtan çıkarılan sürücü emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif sıyırıklarla atlattı.

Otomobilden dumanlar çıkması üzerine olası bir yangın veya patlama ihtimaline karşı çevredeki vatandaşlarca aracın kutup başları da söküldü. Otomobil sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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