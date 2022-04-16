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Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Elazığ’da emniyet personeli ile bir araya geldi
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Asayiş 16.04.2022, 16:56
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ’a geldi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Aktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Şube Müdürleri karşıladı. Emniyet Genel Müdürü Aktaş, genel güvenlik ve asayiş hizmetleriyle ilgili Sel’den bilgi aldı. Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Aktaş, "İl Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alıp, görevi başındaki arkadaşlarımızla hasbihal ettik" dedi.