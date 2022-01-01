Emniyet Genel Müdürü Aktaş: “265 bin personelle 81 ilde sahadayız”

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yeni yıl denetimleri kapsamında İzmir’e geldi. Kemalpaşa ilçesinde bulunan kontrol noktasında denetim ve ziyaret gerçekleştiren Aktaş, “Vatandaşımızın yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesi için 265 bin personelimizi sahada görevlendirdik. 7 bin 560 sabit noktada ve yine 38 bin 500 mobil ekiple beraber arkadaşlarımız tam kadro sahada görevlerini yapıyor” dedi.

Yılbaşı denetimleri kapsamında İzmir’e gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’a, İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan Gişeleri’ndeki jandarma ve polis uygulama noktasına yapmış olduğu ziyarette, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de eşlik etti.

“Arkadaşlarımız tam kadro sahada görevlerini yapıyorlar”

Burada jandarma ve polis ekiplerinin yeni yılını kutlayan Aktaş, İzmir’de görev yapan kolluk birimlerinin çalışmalarını yerinde görmek, denetimler gerçekleştirmek ve yeni yılını tebrik etmek için geldiklerini dile getirdi. Aktaş, burada gazetecilere yapmış olduğu açıklamada, “Biz emniyet teşkilatı olarak 81 ilde tam kadro sahadayız. Dün sabah saat 08.00 itibariyle tedbirlerimizi almaya başladık. Dün sabah 08.00’dan yarın sabah 08.00’a kadar vatandaşımızın yeni yılına huzur ve güven ortamında girmesi için tam 265 bin personelimizi sahada görevlendirdik. 7 bin 560 sabit noktada ve yine 38 bin 500 mobil ekiple beraber arkadaşlarımız tam kadro sahada görevlerini yapıyorlar. Jandarma ve sahil güvenlik birimlerimiz de kendi görev ve sorumluluk alanlarında aynı şekilde tedbirlerini alıyorlar" dedi.

İzmir’de de emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin İzmirlilerin yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesi için görevlerinin başında olduğunu bildiren Aktaş, kazasız belasız bir yeni yılı diledi.

“Ekipler, sabah saatlerine kadar aksatmaksızın görevlerini yürütecek”

İzmir’de huzur ve esenlik içerisinde bir yılbaşı idrak edildiğine dikkat çeken İzmir Valisi Köşger ise yapmış olduğu açıklamada, “5 bini aşkın polis, 1000’i aşkın jandarmamız, 3 bin 600 sağlıkçımız ve 130 civarında sahil güvenlik ekibimiz İzmir’de görev başında. Ekipler, sabah saatlerine kadar aksatmaksızın görevlerini yürütecekler. Ben de İzmirli hemşerilerimize ve tüm vatandaşlarımıza huzur ve esenlik içerisinde bir yıl diliyorum. İnşallah güzel günleri birlikte yaşarız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Aktaş ve beraberindekiler jandarma ve emniyet personeliyle çay içip kestane yedi. Ardından vatandaşlar ile de sohbet eden Aktaş, uygulama noktasında görev yapan personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.