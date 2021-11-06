Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 05.11.2021 tarihinde ülke genelinde halk sağlığının korunması, kaçak sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin engellenmesi am

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 05.11.2021 tarihinde ülke genelinde halk sağlığının korunması, kaçak sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla alkollü içki satışı yapan ve sahte içki sattığı/bulundurduğu şüphesi bulunan işyerleri ile depolarına yönelik olarak eş zamanlı “Alkol Operasyonu” gerçekleştirildi.