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Emniyet Genel Müdürlüğü: "Twitter’da #ölmüş hashtagi (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif paylaşımlarda bulunduğu değe
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Twitter’da #ölmüş hashtagi (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."
Asayiş 03.11.2021, 14:14
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Twitter’da #ölmüş hashtagi (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."