Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Yavuz: "Her yıl dünyada 1 milyon 300 bin civarında insan trafik kazalarından kaynaklı can kayıpları yaşıyor"

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, kentteki trafik kazalarında can kayıplarının geçen seneye oranla yüzde 7 azaldığını kaydetti. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz ise, "Her yıl dünyada 1 milyon 300 bin civarında insan trafik kazalarından kaynaklı can kayıpları yaşıyor" bilgisini verdi.

Diyarbakır’da Trafik Birim Amirleri Bölge Toplantısı gerçekleştirildi. Yenişehir ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliği yaptı. “2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı” çerçevesinde, yürütülecek faaliyetler değerlendirildi.

Vali Ali İhsan Su, Trafik Birim Amirliği Bölge Değerlendirme Toplantısının Diyarbakır’da yapılmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Dünyada da ülkemizde de insanın olduğu her yerde trafik önemli bir konudur. Bir taraftan dünya nüfusu artıyor. Artan nüfus ile beraber şehirleşmenin getirdiği hızlılık, yine buna bağlı olarak maddi anlamda insanların daha iyi hale gelmesi ve daha çok aracın trafiğe çıkması bunun gibi birçok sebeplerle trafikte yoğunluk her geçen gün artıyor. Ama Allah’a şükürler olsun ki ülkemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2021-30 dönemini kapsayan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve buna bağlı olarak uygulanan eylem planlarıyla devletimizin trafik ile ilgili yaptığı çalışmalarla ülkemiz genelinde ve ilimiz özelinde de trafik kazalarında önemli azalışlar meydana geliyor” dedi.

Diyarbakır’da geçen seneye oranla trafik kazalarında düşüş yaşandığını ifade eden Vali Su, “2021-2022 yıllarına baktığımız zaman 2022 yılında 2021 yılına göre ilimizde ölümlü trafik kazalarında yüzde 7 azalma, yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 2 azalma ve maddi hasarlı kazalarda ise yüzde 3 azalma meydana geldi. Bütün bunlar hem nüfus hem de araç artışına rağmen azalma sağlandı. Bu konuda araç kullanırken emniyet kemeri takılması çok önemlidir. İlimizde bu konuyla ilgili çok sıkı kontroller yapıyoruz. Kırmızı ışık ihlalleri çok önemlidir. Bununla ilgili de ciddi kontroller yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Son olarak Vali Su, Diyarbakır’da 2022 yılında 85 okulda trafik eğitiminin verildiğine değinerek, “Okullarımızda trafik müdürlüğümüz olarak öğrencilerimize hem uygulamalı eğitimler hem de teorik eğitimler veriyoruz. İlimizde bu yıl 85 okulumuzda 4 bin 160 öğrencimize uygulamalı eğitim verdik. 22 bin 450 öğrencimize de yine trafik güvenliği farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. Bu eğitimlerimiz şuanda da devam ediyor” şeklinde konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının istatistiki rakamlarında düşüş yaşandığını söyledi.

“2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı” çerçevesinde bölgede yürütülecek faaliyetlere değinen Kaya, “Bu doğrultuda hedeflere ulaşma oranlarını değerlendirerek toplantımızda trafikte yaşanan sorunları ele alıp saha personelinin çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Birimlerimizin günlük rutin denetimleri sayesinde, ilimizde emniyet kemeri takma konusunda gözle görülür bir başarı sağlanmış, ölümlü ve yaralanmalı kazaların azaltılması, alkollü araç kullanımının önüne geçilmesi ve hayati döneme sahip kask kullanımının arttırılması konusunda istatistiki rakamlara da olumlu yansıyan başarılı sonuçlar elde edilmiştir” dedi.

Toplantıda konuşan Trafik Başkanı Mehmet Yavuz ise, trafiğin gündelik yaşantının vazgeçilmezi olduğunu söyleyerek, “Bir o kadar da tehlikeli hal oluşturuyor. Her yıl dünyada 1 milyon 300 bin civarında insan trafik kazalarından kaynaklı can kayıpları yaşıyor. 5 ile 29 yaş arasındaki dünyada ölüm nedeninin birinci sırasında trafik kazaları geliyor” diye konuştu.

Düzenlenen toplantıda Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su’ya, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve şube müdürleri eşlik etti.