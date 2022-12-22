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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Ukrayna’ya yapacağı Patriot hava savunma sistemi desteğinin çatışmanın uzamasına neden olacağını söyledi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, "Suç Işlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet", "Tehlikeli Maddeleri Izinsiz Olarak Bulundurma veya
Emniyet Genel Müdürlüğü, "Suç Işlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet", "Tehlikeli Maddeleri Izinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder’in İspanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirileceğini duyurdu
Asayiş 22.12.2022, 17:27
Emniyet Genel Müdürlüğü, "Suç Işlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet", "Tehlikeli Maddeleri Izinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder’in İspanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirileceğini duyurdu