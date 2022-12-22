Emniyet Genel Müdürlüğü, "Suç Işlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet", "Tehlikeli Maddeleri Izinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder’in İspanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirileceğini duyurdu