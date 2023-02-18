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Emniyet Genel Müdürlüğü: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 771 hesap yöneticisi tespit edildi, 395’i hakkında adli işlem başlatıldı. 127 şahıs gözaltına alındı, 24’ü tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı inter
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 771 hesap yöneticisi tespit edildi, 395’i hakkında adli işlem başlatıldı. 127 şahıs gözaltına alındı, 24’ü tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı."
Asayiş 18.02.2023, 15:03
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 771 hesap yöneticisi tespit edildi, 395’i hakkında adli işlem başlatıldı. 127 şahıs gözaltına alındı, 24’ü tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı."