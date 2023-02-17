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Emniyet Genel Müdürlüğü: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit edildi, 377’si hakkında adli işlem başlatıldı. 117 şahıs gözaltına alındı, 21’i tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı inte
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit edildi, 377’si hakkında adli işlem başlatıldı. 117 şahıs gözaltına alındı, 21’i tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı."
Asayiş 17.02.2023, 10:32
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 713 hesap yöneticisi tespit edildi, 377’si hakkında adli işlem başlatıldı. 117 şahıs gözaltına alındı, 21’i tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı."