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Emniyet Genel Müdürlüğü (Kahramanmaraş merkezli depremler): "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan bin 63 hesap yöneticisi tespit edildi, 609’u hakkında adli işlem başlatıldı. 150 şahıs gözaltına alındı, 29’u t
Emniyet Genel Müdürlüğü (Kahramanmaraş merkezli depremler): "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan bin 63 hesap yöneticisi tespit edildi, 609’u hakkında adli işlem başlatıldı. 150 şahıs gözaltına alındı, 29’u tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı."
Asayiş 02.03.2023, 16:23
Emniyet Genel Müdürlüğü (Kahramanmaraş merkezli depremler): "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan bin 63 hesap yöneticisi tespit edildi, 609’u hakkında adli işlem başlatıldı. 150 şahıs gözaltına alındı, 29’u tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı."