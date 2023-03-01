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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "ABD tarafıyla START anlaşmasına dair görüşmeler yaptığımızı doğrulayabilirim"
Emniyet Genel Müdürlüğü: (Kahramanmaraş merkezli depremler) “Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan bin 56 hesap yöneticisi tespit edildi, 606’sı hakkında adli işlem başlatıldı. 147 şahıs gözaltına alındı, 27 ’si tut
Emniyet Genel Müdürlüğü: (Kahramanmaraş merkezli depremler) “Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan bin 56 hesap yöneticisi tespit edildi, 606’sı hakkında adli işlem başlatıldı. 147 şahıs gözaltına alındı, 27 ’si tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı.”
Asayiş 01.03.2023, 14:41
Emniyet Genel Müdürlüğü: (Kahramanmaraş merkezli depremler) “Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan bin 56 hesap yöneticisi tespit edildi, 606’sı hakkında adli işlem başlatıldı. 147 şahıs gözaltına alındı, 27 ’si tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı.”