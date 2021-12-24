Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik; 27 ilde eş zamanlı ’TIRPAN’ kod adlı operasyon başlatıldı. Ope

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik; 27 ilde eş zamanlı ’TIRPAN’ kod adlı operasyon başlatıldı. Operasyon, 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik gerçekleştiriliyor.