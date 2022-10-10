Emniyet Genel Müdürlüğü: “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması’nda 3’ü terör suçu olmak üzere 769 şahıs yakalandı”

Emniyet Genel Müdürlüğü, ’Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması’nda 3’ü terör suçu olmak üzere 769 kişinin yakalandığını ve şahısların 36’sının gözaltına alındığını, 380 kişiye ise idari ve adli işlem uygulandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; PKK/KCK, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ/PDY olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı, terör örgütü mensuplarınca gerek geçiş gerekse mühimmat sevki amaçlı kullanılabilecek güzergahlarda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta terör suçları olmak üzere aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması” yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan toplam 32 bin 671 personel ve 148 dedektör köpeği ile 6 bin 197 noktada gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması’nda 3’ü terör suçu olmak üzere 769 kişi yakalandı.

Şahısların 36’sı gözaltına alınırken, 380 kişiye de idari ve adli işlem uygulandı. Uygulamada ayrıca 14 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 224 adet mermi, av tüfeği kartuşu, 1 adet kesici, delici alet, 8 adet kurusıkı tabanca, 62 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 432 litre kaçak içki ele geçirildi.