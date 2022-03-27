Emniyet Genel Müdürlüğü: "Hrant DİNK suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen Ahmet İSKENDER, Kırgızistan’da yakalanarak Türk

Emniyet Genel Müdürlüğü: "Hrant DİNK suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen Ahmet İSKENDER, Kırgızistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmiş ve tutuklanmıştır."