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Emniyet Genel Müdürlüğü: "Hrant DİNK suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen Ahmet İSKENDER, Kırgızistan’da yakalanarak Türk
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Hrant DİNK suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen Ahmet İSKENDER, Kırgızistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmiş ve tutuklanmıştır."
Asayiş 27.03.2022, 16:16
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Hrant DİNK suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen Ahmet İSKENDER, Kırgızistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmiş ve tutuklanmıştır."