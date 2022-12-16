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Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır-Mardin karayolunda polislere bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 12 hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır-Mardin karayolunda polislere bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 12 hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.

Asayiş 16.12.2022, 14:49
Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır-Mardin karayolunda polislere bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 12 hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır-Mardin karayolunda polislere bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 12 hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.

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