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EGM: "Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana gelen saldırıya ilişkin provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 12 hesap tespit edildi”
Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır-Mardin karayolunda polislere bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 12 hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır-Mardin karayolunda polislere bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 12 hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.
Asayiş 16.12.2022, 14:49
Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır-Mardin karayolunda polislere bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 12 hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.