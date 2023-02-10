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Emniyet Genel Müdürlüğü: "Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD’a “kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklindeki dezenformasyon amaçlı paylaşımlar hakkında gerekli yasal
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD’a “kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklindeki dezenformasyon amaçlı paylaşımlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."
Asayiş 10.02.2023, 14:24
Emniyet Genel Müdürlüğü: "Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD’a “kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklindeki dezenformasyon amaçlı paylaşımlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."